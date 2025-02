Vice-governador visita polo do Prima em Campina Grande

O vice-governador Lucas Ribeiro visitou, nesta quarta-feira (5), o polo do Prima (Programa de Inclusão Através da Música e das Artes), localizado na Escola Cidadã Integral Álvaro Gaudêncio, no bairro das Malvinas, em Campina Grande.

Durante a visita, ele conversou com alunos e professores participantes do projeto e destacou a importância da iniciativa na transformação social e educacional de crianças e jovens paraibanos.

“Quando falamos em transformação social, é sobre dar às pessoas as ferramentas certas para seu crescimento. A transformação social acontece por meio de oportunidades reais, e o Prima é um exemplo disso. O Governo do Estado se orgulha de apoiar esse projeto, pois sabemos o quanto ele contribui para o futuro dos nossos jovens”, afirmou o vice-governador.

Entre os exemplos de sucesso do Prima, está a trajetória de Maria Clara, ex-aluna e hoje professora do programa. “Eu moro aqui perto (Malvinas) e entrei no Prima com 13 anos, pensando em tocar bateria. Aos poucos fui conhecendo outros instrumentos, fiquei até me matricular no curso de música e fui contratada para ser professora aqui. A partir do Prima, a música virou uma opção de trabalho. Agora estou tentando meu mestrado”, contou Maria Clara.

Ela também ressaltou o impacto do programa na vida dos alunos. “O Prima transforma muitas vidas. As crianças e adolescentes que poderiam estar à toa na rua, estão aqui estudando. Mesmo que não sigam como músicos, tiveram a oportunidade de mudar suas vidas.”

A coordenadora do Prima em Campina Grande, Tarcia Paulino, reforçou que as matrículas para o programa estão abertas e convidou novos alunos a participarem. “Essa é uma oportunidade única para crianças e jovens desenvolverem habilidades musicais e terem novas oportunidades. O Prima não é apenas sobre música, mas sobre abrir portas para um futuro melhor,” afirmou.

Matrículas abertas para 2025 – O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, abriu na última segunda-feira (3), as matrículas para o ano de 2025 no Prima. São 419 vagas distribuídas em 14 municípios e para 19 instrumentos diferentes. O calendário de matrículas e mais detalhes estão disponíveis em: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-cultura/programas/prima .

As inscrições são gratuitas e voltadas para crianças a partir de sete anos matriculadas no ensino fundamental ou médio. Do total de vagas, 80% são destinadas a estudantes de escolas públicas, 10% para alunos de escolas privadas e 10% para pessoas com deficiência.