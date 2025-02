Vice-governador inaugura creche no Brejo Paraibano

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve na tarde desta quarta-feira (5) em Alagoa Nova, município do Brejo Paraibano, onde visitou a Escola Professora Maria Madalena da Silva Oliveira e inaugurou a Creche Professora Veríssima Ricardo Matias.

As duas unidades de ensino são resultado da parceria entre a gestão municipal e o Governo do Estado, com um investimento superior a R$ 2,6 milhões.

Na ocasião, Lucas Ribeiro destacou o compromisso do Governo com a educação e os investimentos que estão sendo feitos por todo o estado.

“A educação tem sido uma das nossas maiores prioridades. Estamos tocando 79 obras de educação, com 23 novas escolas, somando R$ 372 milhões. E com o ‘Paraíba 2025-2026′, vamos chegar a R$ 625 milhões, para garantir que nossas crianças e jovens possam estudar e ter oportunidades de construir seu futuro”, afirmou o vice-governador.

A nova Creche Municipal Professora Veríssima Ricardo Matias, construída por meio do programa Paraíba Primeira Infância, tem capacidade para 100 crianças e contou com um investimento total de R$ 1.375.896. Para as famílias da cidade, a inauguração representa um apoio essencial para conciliar trabalho e atenção integral aos filhos.

“É bom saber que meu filho está em um lugar seguro e bem cuidado, o que me dá tranquilidade para trabalhar. Aqui ele vai receber não só educação, mas tenho certeza que muito carinho também, vai poder se desenvolver com segurança”, disse Jéssica Pontes, mãe de Pedro, de seis meses, que teve hoje o seu primeiro dia de aula na creche nova.

Lucas Ribeiro visitou ainda a Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva Oliveira, que também foi construída por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a gestão estadual. A unidade recebeu investimentos de R$ 1.252.370 e vai atender cerca de 250 alunos da educação infantil ao 5º ano, além de oferecer a sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

O prefeito de Alagoa Nova, Francinildo Pimentel, ressaltou a importância das parcerias entre o município e o estado para o desenvolvimento da cidade.

“É uma satisfação poder entregar um presente como esse para as famílias de Alagoa Nova. Quero agradecer ao Governo do Estado, que sempre esteve ao nosso lado, trazendo obras e melhorias para nossa cidade”, disse.