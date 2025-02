Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba

Nesta quinta-feira, o tempo deverá ficar instável e favorável à ocorrência de chuvas sobre o estado da Paraíba, com tendência de intensificação entre os períodos da tarde e noite nas regiões do Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão. No setor leste, previsão de chuvas a qualquer hora do dia.

*Aesa