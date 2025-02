O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Vitor Ribeiro, fez um alerta aos motoristas sobre a necessidade de atenção redobrada no trânsito. Segundo ele, a equipe da STTP está monitorando as vias da cidade e pronta para realizar intervenções, caso necessário.

“A gente acompanha, a nossa equipe está aqui acompanhando. Qualquer tipo de intervenção, a gente vai fazer a atualização necessária, mas a gente pede o cuidado redobrado pra você que tá no trânsito, pra ter mais atenção, cuidado, pra que se evite acidentes. Então, nesse período de chuvas, reduz a velocidade, que é importante. Então, a gente tá aqui acompanhando. Qualquer novidade, a gente vai atualizando vocês”, destacou o superintendente.

A recomendação reforça a importância de dirigir com prudência, especialmente em períodos de chuva, quando a pista pode ficar escorregadia e a visibilidade reduzida. A STTP segue atenta às condições do trânsito e orienta os condutores a respeitarem os limites de velocidade e as normas de trânsito.