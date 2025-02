O secretário de Agricultura de Lagoa Seca, Fabiano Ramalho, concedeu entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (5), em que anunciou o cronograma de cortes de terra para os agricultores do município. O serviço, oferecido gratuitamente pela Prefeitura, foi reorganizado devido ao falecimento do ex-prefeito Edvardo Herculano.

“A gente tinha montado um cronograma de cortes de terra, um cronograma de cadastros para os agricultores e agricultoras, para dar início à gestão da prefeita Michelle. Com o falecimento do nosso amigo líder, ex-prefeito Edvardo Herculano, reorganizamos esse cronograma e vamos divulgá-lo nas nossas redes sociais”, afirmou Fabiano.

O secretário detalhou que os trabalhos terão início nesta quinta-feira (6), em Campinote, na Escola Machado de Assis, a partir das 8h. No período da tarde, a equipe seguirá para a comunidade Manguape, na Escola Antônio. “Seguimos na sexta, dia 7, e nas próximas duas semanas, vamos atingir 100% da zona rural do nosso município”, garantiu.

Ele destacou ainda que o serviço será realizado por meio das associações rurais e escolas municipais, visando atender todas as comunidades, como Pai Domingos, Ferro, Jenipapo, Covão, Cumbe e Maragi.

“Nosso compromisso é levar a Secretaria de Agricultura até o homem e a mulher do campo, garantindo o cadastro de terras e disponibilizando, gratuitamente, as horas de trator para o cultivo e planejamento do plantio”, concluiu.