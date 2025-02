Saiba quanto choveu em Campina Grande

As chuvas que atingiram Campina Grande nos últimos dias mobilizaram a Defesa Civil do Município, que está monitorando a situação na cidade para prevenir possíveis transtornos. O órgão tem acompanhado as áreas de risco e, até o momento, não registrou ocorrências graves relacionadas às precipitações.

Durante o período de chuvas, mais especificamente na última quarta-feira (5), a Defesa Civil de Campina Grande, vinculada à Secretaria de Obras (Secob), realizou ações para conter os impactos, incluindo o monitoramento de áreas de risco, além da fiscalização, conscientização e orientação da população.

Também foi solicitado o apoio dos órgãos parceiros, a exemplo da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), Secretaria de Assistência Social (Semas) e a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma).

“A Defesa Civil faz o monitoramento das áreas de risco. Se for necessário desentupir um bueiro, abrir uma vala ou alguma situação dessa, a gente solicita para a Sesuma. Em caso de resgate de urgência, é chamado o Corpo de Bombeiros, que também é um parceiro. Tudo isso é um trabalho feito em conjunto”, destacou Brayner Neiva, gerente de operações da Defesa Civil de Campina Grande.

Atualmente, a cidade possui cerca de 50 pontos de alagamento, sendo que aproximadamente 20 deles registraram acúmulo de água na quarta-feira (5). Entre as áreas mais afetadas estão: o cruzamento das avenidas Professor Almeida Barreto e Assis Chateaubriand; o cruzamento entre as ruas João Quirino e Vigário Calixto; a região do córrego na Catingueira e a ponte em construção no mesmo bairro; e no canal do Distrito dos Mecânicos. Além disso, algumas ruas dos bairros Cruzeiro e Liberdade também foram impactadas, devido ao desnível do terreno. Apesar desses registros, a Defesa Civil não recebeu chamados de ocorrências graves.

“Muitas vezes as pessoas não ligam para o 199, da Defesa Civil, para a gente tomar uma providência e a gente está sempre disponível para atender o mais rápido possível”, explicou Brayner Neiva, gerente de operações da Defesa Civil.

A cidade segue sob alerta laranja de perigo de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 10h da sexta-feira (7 de fevereiro). O alerta laranja (alto grau de perigo) prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Nessas áreas, ainda existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a média registrada nas últimas 24 horas, até as 10h30 desta quinta (6), nas seis áreas monitoradas na cidade, foi de 33,3 milímetros (mm). O maior índice pluviométrico nas últimas 24h foi registrado no bairro Alto Branco, com 48.2 mm, seguido por Jardim Paulistano (35.6 mm) e Cruzeiro (33.8 mm).

Orientações e prevenção

Diante da previsão de mais chuvas, a Defesa Civil orienta a população a adotar medidas de precaução para evitar acidentes e minimizar os impactos das precipitações. Evite transitar em áreas alagadas e mantenha-se atento a sinais de risco, como o surgimento de rachaduras em paredes e inclinação de postes ou árvores.

Em caso de necessidade, deve ser acionado o serviço emergencial, pelo telefone 199. Além disso, recomenda-se reforçar a limpeza de calhas e ralos para facilitar o escoamento da água e evitar entupimentos.

Para quem reside em áreas de risco é essencial acompanhar os alertas meteorológicos e, se necessário, procurar um local seguro.

Tempo

A previsão do tempo para esta quinta-feira (6) em Campina Grande é de nebulosidade variável, com possibilidade de chuvas ocasionais, com temperatura máxima de 28° e mínima de 22°.

Central de Atendimento

Em casos de alagamentos e inundações, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, pelo telefone (83) 3330-0968 ou através do contato via WhatsApp (83) 99819-9079. A Defesa Civil possui uma equipe de plantão 24h para atender a população.