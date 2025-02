As fortes chuvas que atingem o litoral paraibano nos últimos três dias provocaram, na manhã desta quinta-feira (6), a queda de uma barreira às margens dos trilhos dos trens urbanos na Grande João Pessoa.

O deslizamento ocorreu nas proximidades do Porto do Capim, por trás do Hotel Globo, e atingiu um dos trens que passava pelo local.

Equipes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) foram acionadas e conseguiram retirar o veículo após mais de uma hora de trabalho.

No entanto, os danos nos trilhos ainda impedem a normalização do serviço, que segue restrito ao trecho entre João Pessoa e Bayeux. As viagens para Cabedelo permanecem suspensas sem previsão de retomada.

A barreira derrubou um muro, espalhando areia, lixo e pedras sobre os trilhos.

Há risco de novos deslizamentos, dificultando os trabalhos na área afetada.