O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Fábio Nogueira, esteve presente na posse do desembargador Frederico Coutinho na presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ-PB) para o biênio 2025/2026. A cerimônia ocorreu na segunda-feira (3), no Intermares Hall, em Cabedelo, e reuniu diversas autoridades do meio jurídico e político.

Em entrevista ao ParaibaOnline, Fábio Nogueira destacou a relação harmoniosa entre o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário.

Relação harmônica entre os poderes

O conselheiro ressaltou a confiança na condução do novo presidente do TJPB, enfatizando sua trajetória e qualidades pessoais.

“Os poderes têm mantido uma relação extremamente harmoniosa. Com o Fred Coutinho à frente do Poder Judiciário, não tenho a menor dúvida de que essa relação continuará dessa forma. O Fred é um humanista, um desembargador que carrega consigo qualidades herdadas do seu pai, o saudoso desembargador Júlio Aurélio, e da sua mãe. Sua postura sempre gentil e conciliadora facilitará, sem sombra de dúvidas, essa relação que sempre foi boa. De maneira que quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o novo presidente do Tribunal de Justiça, renovando a certeza de que o Judiciário está em boas mãos”.

Desafios na presidência do TCE-PB

Sobre seu retorno à presidência do Tribunal de Contas, Fábio Nogueira reconheceu a grande demanda do órgão, mas destacou a estrutura consolidada da instituição ao longo dos anos.

“Muito trabalho, obviamente. Temos uma demanda enorme, mas o Tribunal de Contas da Paraíba já tem toda a sua logística e dinâmica consolidada ao longo de inúmeros anos. Suceder o presidente Nominando Diniz não é tarefa fácil, por todas as suas qualidades e virtudes como homem público, mas estamos nessa missão de dar continuidade às exitosas gestões que me antecederam, procurando inovar e ampliar a relação respeitosa não só com os órgãos e poderes, mas sobretudo com os jurisdicionados, ou seja, aqueles que prestam contas ao TCE-PB, além de fortalecer o vínculo com a sociedade paraibana. Essa é a nossa missão”.

Foco na educação e parcerias institucionais

Um dos principais focos da nova gestão será o setor educacional. Segundo Nogueira, o Tribunal já deu os primeiros passos nesse sentido.

“Nós já estamos trabalhando nesse sentido. Soltamos um amplo questionário com os 223 municípios da Paraíba, que é a primeira de várias providências que adotaremos. Também estamos articulando reuniões e diálogos com diversos atores, incluindo os reitores das universidades públicas da Paraíba e instituições nacionais, como o movimento ‘Todos Pela Educação’. Em breve, estarei reunido com a presidente Priscila, em São Paulo, para discutir ações nesse campo. Queremos convocar todos esses atores para que possamos oferecer aos jovens paraibanos melhores dias no que diz respeito à educação”.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline