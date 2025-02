O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, que também é o presidente eleito da Associação Nordeste Forte (CNI), esteve em Brasília nesta quarta-feira (5) para acompanhar a posse do novo presidente do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Rafael Fonteles. A cerimônia reuniu governadores da região, ministros de Estado, parlamentares e representantes do setor produtivo para discutir estratégias de desenvolvimento do Nordeste.

Na ocasião, Rafael Fonteles assumiu o comando do colegiado, sucedendo a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Durante a solenidade, foi assinado um Memorando de Entendimento com o Ministério da Fazenda para fortalecer a agenda da transformação ecológica, consolidando a região como referência em investimentos sustentáveis. Além disso, a primeira assembleia-geral do Consórcio em 2025 discutiu a reestruturação de subsecretarias e câmaras temáticas, a agenda internacional da autarquia, temas prioritários do ano e financiamentos federais para os estados nordestinos.

O presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, ressaltou a importância do fortalecimento das articulações regionais e do diálogo entre o setor produtivo e o poder público para impulsionar o desenvolvimento da indústria nordestina. “A FIEPB e a Associação Nordeste Forte têm o compromisso de atuar em parceria com o Consórcio Nordeste para viabilizar iniciativas que promovam a industrialização, a inovação e a geração de empregos na região”, afirmou.

O Consórcio Nordeste foi criado em 2019 como uma iniciativa para atrair investimentos e fomentar projetos conjuntos entre os estados nordestinos. Ele atua como ferramenta de gestão compartilhada, promovendo pactos de governança e buscando reduzir desigualdades regionais por meio de estratégias inovadoras e sustentáveis.

Já a Associação Nordeste Forte, organização da qual Cassiano Pereira tomará posse em março deste ano, é formada pelas Federações das Indústrias dos estados nordestinos e tem como foco a defesa dos interesses do setor industrial da região. Seu papel é articular soluções para o crescimento econômico, promovendo a competitividade das indústrias locais e contribuindo para o avanço da infraestrutura produtiva.

As duas entidades compartilham objetivos comuns ao buscarem impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. A cooperação entre o Consórcio Nordeste e a Associação Nordeste Forte permite uma atuação coordenada, aliando planejamento estratégico e articulação política para fortalecer a economia local. Juntas, as duas organizações buscam promover um ambiente favorável à industrialização, inovação e sustentabilidade, contribuindo para um crescimento da região.