Padre Márlon, portador de doença rara, participará do Crescer

O Encontro Nacional da Família Católica – CRESCER 2025, que ocorrerá de 28 de fevereiro a 4 de março em Campina Grande, Paraíba, contará com a presença do Padre Márlon Múcio pela segunda vez. O sacerdote participará do evento conduzindo pregações que prometem inspirar e fortalecer a fé dos participantes.

Nascido em 9 de abril de 1973, em Carmo da Mata, Minas Gerais, Padre Márlon Múcio Corrêa Silveira ingressou na Renovação Carismática Católica em 1988. Foi ordenado sacerdote em 2000, na Diocese de Taubaté, São Paulo, onde atua até hoje. É fundador da Comunidade Missão Sede Santos e do hospital Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, ambos sediados em Taubaté.

Em 2019, após anos de sintomas e diagnósticos equivocados, Padre Márlon foi diagnosticado com Deficiência do Transportador de Riboflavina (RTD), uma doença degenerativa rara que afeta aproximadamente uma em cada um milhão de pessoas. Atualmente, ele é o paciente mais velho com essa condição no mundo.

Apesar das adversidades, incluindo a necessidade de tomar 287 comprimidos diariamente e utilizar ventilação mecânica 24 horas por dia, o sacerdote continua sua missão evangelizadora com vigor e dedicação.

A história de superação e fé de Padre Márlon foi retratada no filme “Milagre Vivo”, lançado em novembro de 2024, que destaca sua jornada pessoal e espiritual diante da doença rara.

A participação de Padre Márlon Múcio no CRESCER 2025 é aguardada com grande expectativa pelos organizadores e fiéis, que esperam momentos de profunda reflexão e renovação espiritual. Para mais informações sobre o evento e a programação completa, acesse o site oficial: www.encontrodafamiliacatolica.com.br/.