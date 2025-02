Morre em Campina Grande professor do curso de Jornalismo da UEPB

O professor Luiz Custódio da Silva, do Curso de Jornalismo da UEPB, faleceu nesta quinta-feira (6), em Campina Grande. Ele tinha 74 anos. A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou nota de pesar pelo seu falecimento.

Confira a nota na íntegra:

A Administração Central da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), juntamente ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Curso de Jornalismo da UEPB, professores(as), técnicos(as) administrativos(as) e estudantes lamentam com profundo pesar o falecimento do professor Luiz Custódio da Silva, ocorrido nesta quinta-feira (6), em Campina Grande. O velório está ocorrendo no Parque da Paz, localizado à Avenida Assis Chateaubriand, 546, Campina Grande, onde haverá o enterro às 16h.

Docente do curso de Jornalismo da UEPB desde 1976, período em que a Instituição ainda era denominada de Universidade Regional do Nordeste (URNE), Luiz Custódio já atuou como jornalista em veículos importantes como Diário de Pernambuco, Rádio Olinda e Jornal da Paraíba. Também foi docente na Universidade Federal da Paraíba. Doutor e Mestre em Comunicação, era considerado uma referência nos estudos de folkcomunicação e cultura popular.

Luiz Custódio é lembrado com carinho pelos docentes e colegas que conviveram com ele. Em 2023 foi homenageado como paraninfo das turmas concluintes do Câmpus I, em Campina Grande. Na solenidade, marcada por muita emoção, o docente mencionou o papel formador e transformador da Universidade.

Enlutada, a Instituição presta solidariedade aos familiares e amigos por tão dolorosa perda e decreta luto de três dias na Universidade.