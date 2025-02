João Pessoa: mais de 15 toneladas de lixo são recolhidas de galerias pluviais

Em meio às fortes chuvas que atingiram a cidade de João Pessoa nos últimos dias, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) segue intensificando os serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais.

Só nos primeiros cinco dias de fevereiro, mais de 15 toneladas de lixo descartados de forma irregular foram recolhidos pelas equipes da pasta.

Segundo o chefe de Drenagem da Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC), Acacyo Daniel, os materiais encontrados durante os serviços de manutenção são diversos.

Os mais comuns são plásticos, latas, madeiras, pneus e lixo doméstico. Com o início do período do chuvoso, ele alerta a população sobre a necessidade descarte correto de resíduos para evitar alagamentos na cidade.

“Além de plásticos, latas e lixo doméstico, encontramos objetos inusitados como colchão, escada de madeira, vaso sanitário, bicicleta, televisão e até sofá nas limpezas diárias das galerias. Nosso pedido é para que população descarte seu lixo de forma regular para evitar mais transtornos durante esse período chuvoso”, destacou Acacyo Daniel.

Os serviços de limpeza e desobstrução de galerias são realizados de segunda a sexta-feira, em diversos bairros da cidade.

Além de recolher aproximadamente três toneladas de lixo por dia, as equipes também retiram 36 metros cúbicos (m³) de materiais sólidos da tubulação. Para esse serviço as equipes utilizam pás, enxadas, picaretas, além de seis caminhões hidrojato e de alta pressão com sucção.

Serviço – Em caso de necessidade de serviços de desobstrução de galerias em sua rua, o cidadão deve solicitar através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.