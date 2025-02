João Azevêdo se reúne com ministra Simone Tebet

O governador João Azevêdo esteve, nesta quarta-feira (5), em Brasília, oportunidade em que manteve audiência com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. O gestor também participou da cerimônia de lançamento da Aliança pelo Desenvolvimento Energético dos Polos e Projetos de Irrigação no Brasil.

Na reunião com a ministra Simone Tebet, o chefe do Executivo estadual discutiu o projeto de interiorização das rotas da integração sul-americana. A iniciativa contempla modais ferroviários e portuários, dentro da ação conjunta do governo federal e estados para fortalecer o desenvolvimento regional, reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias.

Em Brasília, João Azevêdo também prestigiou o lançamento da Aliança pelo Desenvolvimento Energético dos Polos e Projetos de Irrigação no Brasil. A iniciativa consiste em ações para o atendimento energético a polos e a projetos de irrigação, no âmbito da Política Nacional de Irrigação a partir de ações integradas do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Uma das propostas da Aliança é a flexibilização das tarifas aos produtores rurais, impulsionando a produtividade agrícola e fortalecendo a segurança alimentar.

Também estiveram presentes os secretários Gilmar Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão), Marialvo Laureano (Fazenda), Deusdete Queiroga (Infraestrutura e Recursos Hídricos), Adauto Fernandes (executivo da Representação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).