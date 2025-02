Em poucas horas, um ´dilúvio´ desabou sobre a cidade de João Pessoa

João Pessoa registrou quase 200 milímetros (mm) de chuvas nas últimas 72 horas – até as 10h50 desta quinta-feira (6) –, de acordo com o levantamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP). O maior índice foi registrado no Grotão, com 191,4 mm, seguido do Centro, com 152 mm e Manaíra, com 126 mm.

“Nosso sentimento é de gratidão a Deus, de agradecimento a toda gestão e reconhecimento aos leais servidores da Defesa Civil da Capital. Nós todos temos nos superado e, com dedicação e compromisso temos procurado contribuir para o bem-estar de toda João Pessoa. A Defesa Civil não vai parar”, afirmou o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves.

O coordenador da Compdec-JP destacou ainda que “nosso objetivo é proteger vidas. Estamos há 1.498 dias sem mortes por acidentes naturais. Isso se deve ao trabalho realizado pela Defesa Civil e por todas as secretarias e órgãos da Prefeitura de João Pessoa. A Defesa Civil está e sempre estará atenta para dar assistência às pessoas que necessitam”, concluiu.

Ocorrências – A Defesa Civil registrou 63 chamados na quarta-feira (5), a maioria relativa a alagamentos, mas não houve pessoas desabrigadas ou desalojados. Na manhã desta quinta, foram seis chamados registrados, principalmente quedas de árvores.

Previsão – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta quinta-feira, um alerta laranja, com previsão de chuvas de 30 a 60mm/h ou 50 a 100mm/dia, ventos intensos entre 60 a 100 km/h, corte de energia elétrica, risco de quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é válido até sexta-feira (7), às 10h.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.