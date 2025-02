Em Campina Grande: Açude Velho está transbordando; veja imagens

O mais icônico cartão-postal de Campina Grande está de visual novo, com a intensificação das chuvas nas últimas horas.

O famoso Açude Velho tem recebido um grande aporte d´água oriundo do chamado ´Canal das Piabas´, o que fez elevar substancialmente o nível de água acumulada.

O pouco perceptível ´sangrador´ do manancial, localizado próximo ao Instituto São Vicente de Paulo, tem servido para evitar o transbordamento d ´água ao longo do calçadão em seu derredor.

Nesta quarta-feira, em seu Instagram, o ParaibaOnline mostrou as imagens do ´Canal das Piabas´ com um fluxo intenso d´água.

