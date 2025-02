No final do mês passado, a Gerência da Pessoa com Deficiência (PCD), da Prefeitura de Campina Grande, abriu inscrições para o Curso de Introdução a Libras, que será realizado no próximo mês de março (após o Carnaval), na modalidade online e gratuita, voltado à população.

Para surpresa da Gerência, as inscrições que foram abertas no período de 27.01 a 07.02, foram encerradas em apenas dois dias, com o total de 109 inscrições. Só nos primeiros 40 minutos, cerca de 80 pessoas já haviam feito a inscrição.

A grande procura pelo curso, por parte da população, chamou a atenção da Gerente da Pessoa PCD, Edna Silva, que percebe nesse gesto, o interesse dos campinenses no avanço da inclusão social, já que o curso de Libras facilita a comunicação com pessoas surdas, portanto, pessoas PCD’s, que estão cada vez mais inseridas em vários segmentos, especialmente no mercado de trabalho. Campina Grande, inclusive, tem sido destaque, quando o assunto é Inclusão Social.

“Ficamos surpresos com essa grande procura, o que demonstra que a nossa população está cada mais entendendo a importância em interagir melhor com as pessoas surdas, já que elas estão cada vez mais inseridas em vários segmentos profissionais, na escola, na faculdade, no meio familiar, etc. Então, o progresso de uma cidade, também perpassa pela busca por um melhor e maior nível de comunicação, especialmente com pessoas PCD’s”, disse Edna Silva.

A gerente lembra ainda que o curso que ocorrerá às terças-feiras, na forma EAD (à distância), das 08h30 às 09h30 (ao vivo), portanto com 1 hora de duração, ainda terá alguns ajustes e informações complementares, que serão repassadas posteriormente. Mas adianta que essa primeira etapa vai contar com formatura e um profissional preparado para facilitar o aprendizado dos participantes.

“Estamos trabalhando neste sentido e tenho a certeza que mais uma vez o curso será um sucesso, já que a nossa meta, é avançar na inclusão, e para isso, a Prefeitura de Campina Grande, não mede esforços, já que a cidade também realiza importantes eventos, como Encontros Religiosos, no período de Carnaval, São João, Natal Iluminado, entre outros. Tudo isso, nos faz entender a necessidade de avançar cada dia mais, nesse tipo de comunicação”, enfatizou Edna Silva.

Capacitações/Libras

Nos anos de 2022, 2023 e 2024, servidores ligados à vários serviços da Semas e da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos – STTP (PMCG), no total de cerca de 200 pessoas, participaram do curso de Introdução à Libras, de forma presencial, com duração de 3 meses e entrega de Certificados, ministrados pela Gerência PCD.

Conforme o secretário da Semas, Fábio Thoma, são iniciativas que reforçam o compromisso da Prefeitura com a causa PCD em Campina Grande. “Quanto mais alcançarmos, não só servidores, como a população, seja com debates sobre acessibilidade ou através de capacitações em Libras, estaremos contribuindo para ampliar ainda mais a inclusão social, em nosso Município”, concluiu o secretário.