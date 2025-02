Tovar opina sobre possível fusão entre o PSDB e PSD e acha difícil a convivência entre partidários

O deputado Tovar Correia Lima comentou em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (05) sobre a possibilidade de uma fusão entre os partidos PSDB e o PSD, como está em tratamento em nível nacional.

Segundo ele, a discussão em Brasília é que os dois partidos serão extintos e nascerá um novo partido ou talvez o PSDB se incorpore ao PSD ficando como outros partidos já fizeram, ou seja, com um número de um ou o nome do outro.

Na Paraíba, segundo ele, essa fusão precisa ser discutida,bem como em vários estados do Brasil que também há discordância desse movimento. “Seria prematura de nossa parte dizer que a senadora Daniella Ribeiro (presidente do PSD) juntamente com o ex-deputado Pedro Cunha Lima já discutiram o tema para que a gente possa vislumbrar o que aconteceria na Paraíba”, disse.

Para o deputado será inviável a convivência entre partidários, caso a fusão se concretize.

“Acho muito difícil porque aqui na Paraíba, nós temos pontos divergentes. Acho difícil, mas não impossível”, disse.