Seplan pede apoio da Energisa para melhorias na rede elétrica da Feira Central

A Secretaria de Planejamento (Seplan) de Campina Grande está realizando uma série de reuniões com órgãos e entidades reguladoras para apresentar os projetos arquitetônicos e complementares da requalificação da Feira Central, com o objetivo de garantir o alinhamento às normas técnicas exigidas.

Com este fim, foi realizada, nesta quarta-feira, 05, uma reunião na sede da concessionária de energia Energisa Borborema, ocasião em que foram discutidas possíveis melhorias na rede elétrica da Feira Central, com ênfase especial na subestação de energia de alta tensão e sua interligação com o Largo do Pau do Meio.

Ficou definida que uma visita será realizada nos próximos dias com as equipes técnicas da Seplan, do Escritório Manoel Belisario Arquitetura com a Oficina Paraibana de Arquitetura (OPA), empresa ganhadora do Concurso Nacional de Projetos para requalificação da Feira Central, e os técnicos da Energisa, para analisar, in loco, as possíveis modificações e melhorias na rede, atendendo as necessidades e demandas da Prefeitura Municipal.

O supervisor de Relacionamentos da Energisa, Romulo Pereira Gomes, parabenizou a antecipação da Seplan na apresentação dos projetos elétricos, garantindo maior organização por parte da empresa e tempo hábil para os apontamentos de possíveis modificações.

“Foi solicitado o apoio da Energisa para melhoria na rede elétrica, nos transformadores e na subestação na Feira Central e sugestões na elaboração do projeto elétrico. Estamos à disposição para dar nossas contribuições e atender as necessidades que possivelmente surgir”, destacou.

O secretário de Planejamento, Felix Araújo Neto, enfatizou que “a parceria com a Energisa é fundamental nessa fase do projeto e a contribuição da empresa, no apontamento de melhorias e possíveis ajustes no projeto elétrico da reforma da Feira Central, será essencial para se manter a segurança e a qualidade do projeto e na futura execução da obra”, finalizou.

Estiveram presentes na reunião o secretário de Planejamento, Felix Neto, o secretário executivo, Túlio Duda, o gerente de projetos da Seplan, Jhonnathas Lima, o engenheiro Fabrício Furtado, o representante da empresa vencedora do concurso de projetos para a requalificação da Feira Central, Manoel Belisário, o supervisor de Relacionamento da Energisa, Romulo Pereira, e parte do corpo técnico da empresa.