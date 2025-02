Secretário do Ministério da Saúde e senador Veneziano recebem presidente da FAP

O Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) esteve nesta terça-feira (04), junto com o presidente da Fundação Assistencial da Paraíba, (FAP), Derlópidas Neves, para uma agenda em Brasília que tratou sobre investimentos no Hospital da FAP, de Campina Grande.

Veneziano e Derlópidas participaram de uma reunião com o Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda.

“Como sempre, estamos sendo muito bem recebidos no Ministério da Saúde. Derlópidas, além de agradecer conquistas já liberadas, veio apresentar demandas reivindicatórias que, de antemão, foram acolhidas por Adriano. Sempre quero agradecer essa atenção do Ministério e do presidente Lula às demandas apresentadas. Para mim é uma honra fazer parte desse time e ver a atenção dispensada à nossa FAP”, disse Veneziano, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais.

O secretário lembrou que a FAP foi a primeira a receber do MS um acelerador linear do programa de radioterapia do Brasil, que repassou mais de 90 equipamentos.

O Acelerador foi fruto de emendas do Senador Veneziano e da Ex-Senadora Nilda Gondim, no valor de R$ 8 milhões.

“Essa agenda que o senador nos traz com a FAP é super importante e eu agradeço todo o apoio que o senhor tem nos trazido no Senado Federal. E vamos trabalhar, junto com os paraibanos, para fortalecer a atenção contra o câncer e acelerar a capacidade de diagnóstico, possibilitando um atendimento mais rápido às pessoas”, disse Adriano.

Derlópidas agradeceu ao Senador por sempre abrir as portas, em Brasília, para as demandas da FAP, e lembrou que o hospital já recebeu algo em torno de R$ 20 milhões em recursos destinados por Veneziano, Nilda Gondim e pelo ex-Deputado Federal e ex-Senador Vital do Rêgo Filho (Vitalzinho), atual Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, o que proporcionou à instituição adquirir equipamentos caros e importantes, além de reformas estruturais e ações das mais diversas, ao longo dos últimos anos.