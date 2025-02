PMJP oferece Curso de Inglês para servidores da Guarda Civil

A Prefeitura de João Pessoa está ofertando Curso de Inglês para os servidores da Guarda Civil Metropolitana da Capital. A capacitação e fruto da parceria entre a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) e o Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa (Celest), vinculado a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), e oferece 30 vagas para a turma de Inglês nível inicial.

“O curso chega em boa hora. Estamos acompanhando a alta demanda turística em nossa cidade e melhorar ainda mais a qualificação de nossos agentes de segurança, que lidam diretamente tanto com os pessoenses quanto com os turistas, é imprescindível. O curso oferece o aprimoramento de uma nova língua com o objetivo de qualificá-los, oferecendo instrumentos indispensáveis de trabalho para atuação em um mundo globalizado” disse o secretário de Segurança Urbana e Cidadania, Dudu Soares.

As aulas presenciais começam próximo dia 18, na sede do Celest, que fica localizada na Avenida Epitácio Pessoa, número 1840, bairro Expedicionários. Os interessados devem preencher o link disponibilizado no Centro de Formação em Segurança, que fica localizado na Base da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa.

O Celest tem como missão promover o ensino de línguas estrangeiras com qualidade e de forma facilitada, visando fortalecer e desenvolver responsabilidades de natureza social, profissional e cultural.

“O Celest adota uma metodologia que compreende o ensino da língua estrangeira nas quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. O Centro preza pelo ensino de qualidade, objetivando oferecer o ensino de línguas estrangeiras priorizando a compreensão e produção escrita e oral, com foco na competência comunicativa, considerando os princípios norteadores da educação por habilidades e competências como instrumento eficiente e eficaz para uma ampliação da visão de mundo e, sobretudo, transformação social” explicou diretora do Celest, Jéssica Holanda.