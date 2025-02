Defesa Civil em alerta: Paraíba está sob alerta da meteorologia

Campina Grande registrou chuva significativa ao longo das últimas horas e com isso as equipes da Defesa Civil reforçaram o monitoramento das áreas de risco, com atenção especial às localidades que registram alagamentos e de risco.

A cidade também está sob alerta laranja de perigo de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 10h de quinta-feira (6).

O alerta laranja (alto grau de perigo) prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Nessas áreas, ainda existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Toda a Paraíba está sob alerta laranja de perigo de chuvas intensas até amanhã

De acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a média registrada nas últimas 24 horas, nas seis áreas monitoradas na cidade, é de 18,1 milímetros (mm). O maior índice pluviométrico nas ultimas 24h foi registrado no bairro Alto Branco, com 28 mm, seguido por Bodocongó (20 mm) e Jardim Paulistano (18.2 mm).

O coordenador da Defesa Civil, tenente Régis Cavalcante, explicou que a população deve estar atenta às consequências das chuvas e que não podem colocar lixo em locais inapropriados.

“Peço, encarecidamente, à sociedade que não coloque lixo nas calçadas. Também estamos com as equipes da Defesa Civil em ação e nós temos que prevenir. A Defesa Civil está à disposição de toda a população atuando em plantão 24h”, informou o coordenador da Defesa Civil, Régis Cavalcante.

As equipes da Defesa Civil fizeram, também, uma vistoria de imóveis em várias ruas do Centro da cidade para verificar as estruturas de marquises e placas durante esse período chuvoso e alerta a população em caso de anormalidades.

“A Defesa Civil fez um trabalho preventivo nas principais ruas do Centro da cidade, verificando as marquises e placas, e caso algum popular ou comerciante note algo anormal, deve entrar em contato com a Defesa Civil”, explicou Wilson Almeida, fiscal de obras do município.

Durante esse período de chuvas, a Operação Carro-Pipa estará operando normalmente com os abastecimentos de rotina nas regiões que recebem os serviços da operação.

Tempo

A previsão do tempo para esta quarta-feira (5) em Campina Grande é de nebulosidade variável com ocorrência de chuvas isoladas, com temperatura máxima de 30° e mínima de 22°.

Central de Atendimento

Em casos de alagamentos e inundações, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, pelo telefone (83) 3330-0968 ou através do contato via WhatsApp (83) 99819-9079.

A Defesa Civil possui uma equipe de plantão 24h para atender a população.