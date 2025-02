A Secretaria de Saúde de Campina Grande divulgou na manhã desta quarta-feira (5) o primeiro Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2025. O resultado identificou focos em 3,4% dos imóveis vistoriados. O número indica médio risco de proliferação das doenças transmitidas pelo mosquito, que são a dengue, zika e chikungunya.

O levantamento foi realizado entre os dias 27 e 31 de janeiro e abordou 8.970 residências. O índice foi inferior ao levantamento realizado no mesmo período do ano passado, quando foram localizados focos em 4,4% das casas.

“Apesar de estarmos em um período de chuvas e muito calor, fato que favorece a proliferação do mosquito, o índice baixou no comparativo com o ano passado, o que demonstra que a população está atendendo às nossas orientações e que o trabalho de campo dos agentes está funcionando”, disse o gerente da Vigilância Ambiental, Hércules Lafite.

Dos 63 bairros inspecionados, 32 apresentaram risco médio (entre 1,0% e 3,9%) e 31 apresentaram alto índice, com valores acima de 4,0%. Os bairros com menores índices foram Catolé, Estação Velha, Jardim Itararé, Tambor e Sandra Cavalcante (1,0%). Os maiores resultados foram Acácio Figueiredo, Bento Figueiredo, Conceição, Cuités, Jardim Continental, Monte Santo, Presidente Médici, Santa Cruz (5,8%).

Criadouros

No total, 67% dos focos foram localizados em depósitos ao nível do solo para armazenamento doméstico, como tonel, tambor, barril, depósitos de barro, cisternas, caixas d’água, captação de água em poço/cacimba/cisterna.

Outros 23% foram identificados em depósitos móveis, como vasos/frascos com água, pratos, garrafas retornáveis, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção.

O restante foi encontrado em depósitos fixos como piscinas, depósitos removíveis como pneus, resíduos sólidos como sucatas, depósito de água elevado como caixas d’água no telhado, e naturais como plantas.