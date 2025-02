Saúde divulga novo boletim de arboviroses; casos somam mais de 700 em 2025

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, divulgou o Boletim Epidemiológico nº 2 das Arboviroses na Paraíba deste ano, com dados trabalhados e análises até a Semana Epidemiológica 5 (dia 01.02.2025), no qual observa-se que os casos prováveis de arboviroses em 2025 totalizam 737, dos quais 91,45% para dengue, com 674 casos prováveis; 7,46% para chikungunya, com 55 casos prováveis; 0,14% para zika vírus, com um caso; e 0,95% para Febre do Oropouche, com sete casos prováveis.

De acordo com o boletim, a maior incidência das arboviroses acontece nos municípios das 1ª, 2ª e 3ª regiões de saúde. Quando comparados ao mesmo período do ano de 2024, observa-se um aumento de 40,71% para os casos prováveis de dengue. Já para os casos prováveis de chikungunya, houve uma redução de 48% e para os casos prováveis de zika uma redução de 89%.

Conforme a técnica responsável pelas arboviroses, Carla Jaciara, a população é uma grande aliada no combate dessas doenças.

“É importante que a população, no caso de qualquer sinal ou sintoma sugestivo de uma dessas doenças, procure logo um serviço de saúde, não se automedique, para que o seu caso seja notificado e identificado para ser tratado de forma adequada e oportuna, como também, deve ficar atenta a qualquer meio que acumule água para que seja eliminado e a gente consiga fazer a vigilância de forma correta”, pontuou.

Óbitos 2025 – O boletim não registra óbitos confirmados para dengue. Segundo os dados, têm dois óbitos em investigação nos municípios de Campina Grande e São Domingos do Cariri. Quanto à chikungunya, não há óbitos confirmados e nem em investigação. Também não há óbito confirmado, descartado ou em investigação nem para zika e nem para a oropouche.