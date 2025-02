Pesquisa do Procon revela preços dos combustíveis em Campina Grande

Após o reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passou a vigorar em 1º de fevereiro, o Procon de Campina Grande divulgou uma pesquisa de preços nesta terça-feira, 04, revelando que 63% dos postos de combustíveis em Campina Grande estão cobrando R$ 6,29 pelo litro da gasolina comum, enquanto apenas um posto, localizado na Vila Cabral, está cobrando R$ 5,80 pelo menos produto.

De acordo com o estudo do Procon-CG, realizado com o objetivo de auxiliar o consumidor a abastecer seus veículos em postos com preços mais atrativos neste mês de fevereiro, além do menor preço do litro da gasolina comum (R$ 5,80) encontrado na Vila Cabral, foi localizado o preço mais acessível da gasolina aditiva por R$ 5,99, nesse mesmo posto e também no Posto Portal, localizado na avenida Francisco Lopes de Almeida, 2000, bairro das Malvinas.

Já o menor preço do litro do etanol foi identificado por R$ 3,94, no Posto Lagoão, em Lagoa de Dentro, na rodovia Governador Antônio Mariz. Enquanto que o menor preço do litro do diesel foi encontrado por R$ 5,15, no Posto GS, no Sandra Cavalcante. E o diesel S-10 pode ser encontrado também por R$ 5,90 no Posto Santa Terezinha, no Vila Cabral, na BR 230.

O valor do metro cúbico do GNV manteve-se estável, por R$ 5,31.

Essa última pesquisa foi realizada em 60 postos de combustíveis do município e reúne os preços que estão sendo cobrados para a gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel comum, diesel S-10 (s-10) e Gás Natural Veicular (GNV).

A pesquisa está disponível, na íntegra, no site do órgão, https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/.

Novidades

Além de apontar onde o consumidor pode encontrar o menor preço de combustíveis na cidade Rainha da Borborema, a pesquisa do Procon-CG apresenta novidades no relatório deste mês de fevereiro e mostra dados adicionais sobre a variação de preço dos combustíveis no Município, que antes apontava o preço médio de cada combustível e fazia comparativos de valores entre os preços no mês atual, em relação à pesquisa anterior, que foi realizada no último dia 20 de janeiro; bem como a relação de postos de combustíveis com os respectivos endereços.

A partir deste ano, a pesquisa do Procon-CG vai trazer os dados mais detalhados sobre a variação de preços dos combustíveis, a exemplo dos menores e maiores preços de cada combustível com gráficos distintos para melhor compreensão do consumidor.

“Nosso objetivo é que o consumidor possa usufruir da melhor forma possível dos estudos produzidos pelo órgão”, afirmou o coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana, reforçando que consumidor bem informado é um consumidor protegido.

Waldeny Santana lembra ainda, que a política de preços dos preços é regida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e que cabe aos Procons defender e proteger o Direito dos Consumidores, a partir da legislação vigente; e fiscalizar, por exemplo, a prática de preços abusivos e da má qualidade de produtos e serviços.

“Inclusive, o Procon de Campina Grande é o único órgão do Nordeste que tem parceria com a ANP para representar a agência.

Desde o primeiro mandato do prefeito Bruno Cunha Lima, que o fiscal do Procon-CG também é fiscal da ANP”, ressaltou o coordenador do órgão municipal.

Waldeny Santana convoca a sociedade a denunciar qualquer irregularidade nas relações de consumo.

Para registrar reclamações no Procon de Campina Grande, o consumidor pode utilizar os seguintes canais de comunicação: telefones Disque Procon 151, (83) 98185. 8168 (whatsApp) e (83) 98186. 3609 (ligações); as redes sociais oficiais do órgão, o aplicativo “Campina com Você”.

Se preferir pessoalmente, o cidadão pode fazer a denúncia na sede do órgão, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Prefeito Ernani Lauritzen, no Centro.