Paraíba registra mais de 300 raios em 24 horas

A Paraíba tem enfrentado um aumento significativo na incidência de raios, com 310 descargas elétricas registradas nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

A capital, João Pessoa, contabilizou 33 raios no mesmo período. Esse fenômeno faz parte de uma tendência preocupante: apenas em janeiro de 2025, o estado já registrou mais de 85 mil raios, um aumento de 37% em comparação com o mesmo mês de 2024.

Especialistas alertam que a alta atividade elétrica deve continuar nos próximos dias, impulsionada pela atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Esse sistema meteorológico, comum no Nordeste brasileiro, favorece a formação de nuvens carregadas e tempestades intensas, aumentando a ocorrência de raios.

