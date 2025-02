Padre Chrystian Shankar retorna ao Crescer em Campina Grande

O Encontro Nacional da Família Católica – CRESCER 2025, que ocorrerá de 28 de fevereiro a 4 de março em Campina Grande, Paraíba, contará com a ilustre presença do Padre Chrystian Shankar.

O sacerdote mineiro participará do evento, conduzindo pregações e celebrando a Santa Missa, enriquecendo a programação com sua experiência e espiritualidade.

Padre Chrystian Shankar de Oliveira Lima nasceu em 14 de agosto de 1975, em Itaúna, Minas Gerais.

Foi ordenado sacerdote em 27 de agosto de 2005, em sua cidade natal. Atualmente, é reitor do Santuário Diocesano de Frei Galvão e vigário paroquial da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, ambos localizados em Divinópolis, MG.

Desde os tempos de seminário, Padre Chrystian dedica-se à evangelização por meio de palestras, encontros e retiros.

Além de sua formação em Teologia e Filosofia, Padre Chrystian é Master Coach Trainer desde 2011, ministrando palestras de motivação e autoconhecimento em todo o país. Seus temas abrangem questões relacionadas à alma, como ansiedade e depressão, e aspectos ligados aos relacionamentos familiares e afetivos.

Sua primeira participação no Encontro Nacional da Família Católica ocorreu em 2015, deixando uma marca significativa no evento. Agora, em 2025, seu retorno é aguardado com grande expectativa pelos organizadores e participantes, que esperam momentos de profunda reflexão e renovação espiritual.

Para mais informações sobre o CRESCER 2025 e a programação completa, acesse o site oficial: https://encontrodafamiliacatolica.com.br/.