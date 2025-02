Novo presidente do TJ-PB promete PCCR aos serventuários do Judiciário

Foi muito prestigiada a posse, nesta segunda-feira, do desembargador Fred da Nóbrega Coutinho na presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) para o biênio 2025/2026.

“Temos plena consciência dos desafios que nos aguardam. O Poder Judiciário enfrenta demandas cada vez mais complexas, num contexto de rápidas transformações sociais e tecnológicas”, enfatizou o desembargador.

O novo presidente do TJ-PB colocou em diversos pontos do local do evento (Intermares Hall) a disponibilização para como cópia virtual de seu plano de trabalho.

“O projeto é apresentado não como uma iniciativa isolada de gestão, mas como um compromisso institucional que visa melhorar a qualidade do serviço público oferecido à sociedade”, sublinhou o desembargador.

O presidente empossado sinalizou aos serventuários do Judiciário um novo PCCR (plano de cargos, carreira e remuneração) consistente e inovador.

Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

