Leo Bezerra destaca parceria entre os Poderes durante abertura dos trabalhos na ALPB

O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, participou, nesta terça-feira (4), do retorno às atividades parlamentares da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

Na ocasião, ele destacou a parceria entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e a importância do diálogo, união e da harmonia.

A sessão, que contou com a mensagem do governador João Azevêdo, também deu posse aos novos integrantes da Mesa Diretora da Casa para o biênio 2025/2026.

“Participei da abertura dos trabalhos legislativos da Assembleia da Paraíba representando o prefeito Cícero Lucena, que estava na sessão da Câmara Municipal. Nosso mandato é feito através de muito diálogo, parceria e harmonia entre os Poderes. Tudo para trazer mais benefícios para os moradores da nossa Capital e da Paraíba”, destacou Leo Bezerra.

O governador João Azevêdo ressaltou em sua mensagem que a Assembleia Legislativa tem o papel fundamental de dar voz às demandas do povo paraibano.

“Independente de colorações partidárias, o Governo sabe do compromisso dos homens e mulheres que fazem parte desta Casa na construção de um futuro cada vez melhor para a nossa gente. Se conseguimos produzir muito na nossa trajetória até aqui, isso também tem muito da compreensão e do esforço de cada um de vocês, deputadas e deputados. Dessa maneira, temos conseguido atender as necessidades do povo da Paraíba. Por isso, tenho a convicção de que teremos mais um período de importantes realizações em favor do bem-estar da nossa população”, afirmou.

O presidente da ALPB, deputado Adriano Galdino, reafirmou seu compromisso de ouvir a população paraibana e de manter a Casa Epitácio Pessoa ainda mais receptiva à população.

“Minha preocupação é sempre estar dialogando com todos os Poderes para que a gente possa cumprir a Constituição, que diz que os Poderes devem ser harmônicos e devem ser independentes. Nós vamos cumprir na íntegra o que diz a Constituição”, frisou.

Também estiveram presentes na sessão o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro; o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Fred da Nóbrega Coutinho; a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT-13), Herminegilda Leite Machado; o procurador-geral de Justiça da Paraíba, Antônio Hortêncio Rocha Neto; o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fábio Nogueira; e a defensora pública-geral da Paraíba, Maria Madalena Abrantes Silva.