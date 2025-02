A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) comunicou que o abastecimento de água será interrompido temporariamente nesta quarta-feira (5), a partir das 8h, em diversos bairros de Campina Grande e nas cidades de Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça.

A suspensão será necessária para a realização de manutenção hidromecânica na adutora de 700mm.

Segundo a Cagepa, o serviço deve ser concluído no mesmo dia, com a normalização gradativa do abastecimento prevista para iniciar a partir das 16h.

Bairros afetados em Campina Grande:

• Alto Branco

• Bairro das Nações

• Bela Vista

• Bodocongó

• Centro

• Centenário

• Conceição

• Cuités

• Jardim Tavares

• Jenipapo

• José Pinheiro

• Ligeiro

• Monte Castelo

• Monte Santo

• Nova Brasília

• Novo Horizonte

• Palmeira

• Pedregal

• Prata

• Ressurreição

• Santo Antônio

• São José

• Velame

• Vila Castelo Branco

Cidades afetadas:

• Lagoa Seca

• São Sebastião de Lagoa de Roça

Para mais informações, os moradores podem entrar em contato gratuitamente pelo telefone 115, pelo WhatsApp (83) 8198-4495 ou acessar o site oficial da Cagepa (www.cagepa.pb.gov.br).