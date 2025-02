Vital do Rêgo: “Defendemos um TCU mais próximo da sociedade”

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, comentou sobre os primeiros dias do novo cargo, destacando o compromisso com a aproximação entre o tribunal e a sociedade.

Ele também falou sobre a posse do desembargador Fred Coutinho no Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e a chegada dos novos presidentes da Câmara Federal e do Senado.

“Tenho me preparado ao longo dos últimos anos para cumprir esses compromissos institucionais. A tese que defendemos nas relações interpoderes é a de um TCU mais próximo da sociedade, e, nesse curso, o diálogo é a razão de ser esse trabalho”, afirmou.

Ele destacou sua amizade com Fred Coutinho e elogiou sua trajetória jurídica, ressaltando que o novo presidente do TJPB reúne conhecimento técnico e sensibilidade humanista.

Sobre Hugo Motta na presidência da Câmara, Vital disse ter certeza de que será uma surpresa positiva, dada sua experiência e capacidade de liderança.

Confira a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline