Veneziano registra posse da nova Mesa Diretoria do TJPB e reafirma confiança no Judiciário

O Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que continua em Brasília desde o último final de semana, onde participa da semana de atividades no Senado Federal a partir desta segunda-feira (03), enviou mensagem aos membros do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB, destacando a importância deste dia 3 de fevereiro de 2025 para o judiciário paraibano, quando tomarão posse os novos integrantes da Mesa Diretora, para o biênio 2025-2026.

Os novos gestores do Poder Judiciário estadual serão os desembargadores Fred Coutinho (presidente), João Batista Barbosa (vice-presidente) e Leandro dos Santos (corregedor-geral de Justiça).

Na mesma ocasião, também serão empossados os desembargadores Joás de Brito Pereira Filho, como diretor da Escola Superior da Magistratura (Esma), e Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, no cargo de ouvidora do TJPB.

“Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, é uma data importante para o judiciário paraibano, pois estarão tomando posse os integrantes da nova Mesa Diretora. Eu não estarei presente, por força das nossas obrigações aqui em Brasília, mas quero, de já, transmitir sucesso e êxito nessa caminhada, e produção nas obrigações próprias ao nosso presidente, desembargador Frederico Coutinho, o Fred Coutinho; ao vice-presidente, Desembargador João Batista, ao desembargador Leandro, ao Desembargador Joás, à Desembargadora Fátima Bezerra, integrantes à Mesa, para que nós possamos ter, durante este período, frutuosas conquistas para o Judiciário da Paraíba. Como paraibano, todos nós confiamos na s presenças da senhora e dos senhores”, destacou Veneziano, em vídeo portado nas redes sociais.

O desembargador Fred Coutinho assumirá como 53º presidente do TJPB. Durante a cerimônia, será saudado em nome da Corte pelo desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

O promotor Rodrigo Marques da Nóbrega falará em nome do Ministério Público estadual, enquanto o advogado Walter Agra representará a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional Paraíba.

O atual presidente do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, fará a transmissão do cargo destacando as principais ações e obras da sua gestão durante o biênio 2023/2024.