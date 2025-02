Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

Deverão permanecer as condições de pouca nebulosidade sobre todo o interior do estado da Paraíba. Poderão ser registradas chuvas fracas e passageiras em pontos isolados da região litorânea. Nas demais regiões do Estado, predomínio de sol, com pequena probabilidade de ocorrência de chuvas rápidas e pontuais no período noturno.

*Aesa