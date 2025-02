Nabor Wanderley chancela postulação de Adriano Galdino ao governo da Paraíba em 2026

O prefeito do município de Patos, Nabor Wanderley, pai do novo presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, disse em entrevista à imprensa que o deputado Adriano Galdino, representa o Republicanos na postulação ao governo da Paraíba nas eleições de 2026, dentro da indicação da base do governo.

“Adriano é um dos grandes quadros não só do nosso partido Republicanos, mas também um grande quadro político da Paraíba. É o presidente da Assembleia Legislativa, que tem contribuído muito para os avanços do governo, tocando a base do governo com muita responsabilidade e é um nome que com certeza representa todos nós”, disse.

Segundo ele, se essa for a decisão do Republicanos, o deputado Adriano Galdino será o representante do grupo de Patos.

“A gente tem uma ligação muito forte. Eu conheço a história de Adriano, a sua sinceridade, seu respeito com a coisa pública. Com certeza é um grande quadro do nosso partido Republicanos”, ratificou.

Mas para isso, o prefeito lembrou que haverá ainda uma reunião com o presidente do Republicanos, o deputado Hugo Motta, e com o governador João Azevedo (PSB) para consolidar o nome de Galdino, dentre tantos outros nomes que o partido tem para representar o Republicanos.

“É claro que essa chapa terá que ser discutida na mesa com todos os partidos e no momento certo iremos discutir isso”, completou.