Morre Edvardo Herculano, ex-prefeito de Lagoa Seca, aos 72 anos

Faleceu na manhã desta segunda-feira (3) o médico e ex-prefeito de Lagoa Seca, Edvardo Herculano de Lima, aos 72 anos. Ele enfrentava problemas de saúde há mais de dois anos, com complicações decorrentes da diabetes e de um quadro pós-COVID-19.

Edvardo teve uma trajetória na política, comandando a cidade de Lagoa Seca por três mandatos, totalizando 12 anos de gestão. Além da vida pública, destacou-se como médico, com atuação no Hospital Pedro I e no Instituto de Polícia Científica (UML/Numol).

Esposo da ex-prefeita Dalva Lucena, atual presidente do Instituto de Previdência de Lagoa Seca (Ipsé), Edvardo também foi uma figura influente para lideranças políticas locais, como o deputado estadual Fábio Ramalho e a atual prefeita do município, Michelle Ribeiro.

Em homenagem ao ex-prefeito, a prefeita decretou luto oficial de três dias na cidade e suspendeu as atividades administrativas nesta segunda-feira, mantendo apenas os serviços essenciais, como saúde e limpeza pública.

“Edvardo foi quem me deu minha primeira oportunidade de trabalho, ainda como técnica de enfermagem, e me ensinou muito sobre gestão pública. Sua partida deixa uma grande lacuna, mas seu legado jamais será esquecido”, lamentou Michelle Ribeiro.

Pai de três filhos, Edvardo Herculano residia no bairro de Santa Rosa, em Campina Grande. Sua trajetória deixa um legado de trabalho e dedicação à saúde e ao desenvolvimento de Lagoa Seca, sendo lembrado tanto por suas ações administrativas quanto pelo cuidado com a população como médico.