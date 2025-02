Governo retoma atualização do Cartão Alimentação em seis cidades paraibanas

O Governo Paraíba, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Humano (Sedh), retomou a atualização cadastral do Cartão Alimentação e, a partir desta terça (4) até sexta-feira (7), o processo acontece em seis cidades, contemplando os beneficiários residentes em Pombal, (4 e 5); Lagoa, (4); Bom Sucesso, (5); São Bento, (6); São José do Brejo do Cruz, (6) e Riacho dos Cavalos, (7).

O Programa Cartão Alimentação, que atualmente beneficia 52 mil famílias no Estado, em 141 municípios, é um programa socioassistencial criado pelo Governo da Paraíba, gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), com concessão de auxílio financeiro para famílias em situação de extrema pobreza.

Sempre no dia 10 de cada mês, o Cartão Alimentação recebe um crédito no valor de R$ 50,00, não cumulativo. Esse crédito é válido para uso exclusivo na rede de estabelecimentos credenciados ao Programa, em todo território paraibano. Os mercados são identificados com banner do programa na fachada do estabelecimento.

O valor creditado no cartão deve ser utilizado para compras exclusivas de alimentos. A gestão do uso do valor é de responsabilidade do beneficiário, podendo ser utilizado entre o dia 10 até o último dia do mês.

Confira o calendário do recadastramento do Cartão Alimentação e locais de atendimento

Pombal

Dias: 4 e 5

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Municipal (EEEFM) Arruda Câmara Endereço: Margem da Br-230 – Jardim Rogério

Lagoa

Dia: 4

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Municipal (EEEFM) Monsenhor Valeriano Pereira

Bom Sucesso

Dia: 5

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) José Paz de Lima

Endereço: Rua Antônio Almini, 17 – Centro

São Bento

Dia: 6

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamentalm Municipal (EEEFM) José Silvério Guimarães – Rua São Judas Tadeu, 53, Bairro: São José