Cícero Lucena exalta qualidades do novo presidente do TJPB

Durante posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), nesta segunda-feira (3), o prefeito Cícero Lucena destacou a trajetória do desembargador Fred Coutinho, que assumiu a Presidência da Corte para o biênio 2025/2026, em sucessão ao desembargador João Benedito, que transmitiu o cargo em sessão solene realizada no Intermares Hall, em Cabedelo.

O evento reuniu autoridades do Poder Judiciário, o governador João Azevêdo, o vice-governador Lucas Ribeiro, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, entre outras autoridades, a exemplo do vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra.

“O desembargador Fred Coutinho tem toda uma vida e história dedicadas ao Judiciário Paraibano. Com certeza, ao assumir esse mandato, vai contribuir para promover justiça, com decisões justas e bem fundamentadas, junto de uma Corte de notáveis”, afirmou o prefeito Cícero Lucena, que compôs a mesa na solenidade de posse.

Fazendo história – O desembargador Fred Coutinho falou em “momento histórico”, 20 anos após o seu pai presidir o Tribunal de Justiça. Ele disse que, nesse mandato, a missão é servir ao povo paraibano com uma prestação judicial mais célere e próxima das pessoas.

“Continuaremos como o desembargador João Benedito fez na sua gestão e vamos fazer com que o Judiciário seja ainda mais social. Essa é uma das missões que nós teremos à frente nesse biênio que se inicia, ao lado dos desembargadores Leandro dos Santos, João Batista Barbosa, Maria de Fátima Cavalcanti e Joás de Brito Filho”, afirmou Fred Coutinho – o 53° desembargador a assumir a presidir a Corte.

Relação institucional – O governador João Azevêdo parabenizou o desembargador Fred Coutinho e a nova Mesa Diretora do TJPB, destacando a relação com o Governo da Paraíba, ainda mais estreitada nos últimos anos.

“Eu tenho certeza absoluta que ganha a sociedade quando você pode ter os poderes independentes, como diz a Constituição, mas trabalhando de forma unida, em busca do melhor para a sociedade”, afirmou João Azevêdo.

Composição – Com a posse da Mesa Diretora, os novos gestores do Poder Judiciário estadual são os desembargadores Fred Coutinho, como presidente; João Batista Barbosa, como vice-presidente; e Leandro dos Santos, como corregedor-geral de Justiça.

Também nesta segunda-feira, tomaram posse os desembargadores Joás de Brito Pereira Filho, como diretor da Escola Superior da Magistratura (Esma); e Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, no cargo de ouvidora do TJPB.