Cícero Lucena confirma presença na abertura dos trabalhos da 19ª Legislatura da CMJP

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) inicia os trabalhos da 19ª Legislatura (2025-2028), a partir das 9h30 desta terça-feira (4). A sessão solene vai ocorrer no plenário da Casa, com presença confirmada do prefeito Cícero Lucena (PP).

O gestor municipal apresentará as propostas do Executivo para o primeiro ano da sua segunda gestão consecutiva da Capital paraibana. De acordo com o Regimento Interno (RI) da Casa, independente de convocação, na abertura do primeiro período de cada Sessão Legislativa, o prefeito fará a leitura da mensagem.

Os 29 vereadores eleitos em 2024 representarão a população pessoense no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Essa Legislatura é composta por 27 homens e duas mulheres. Conheça o perfil dos vereadores e vereadoras clicando aqui.

No biênio 2025/2026, a Casa Napoleão Laureano será comandada por uma Mesa Diretora composta da seguinte forma: presidente Dinho (PSD); primeira vice-presidente Eliza Virgínia (PP); segundo vice-presidente Odon Bezerra (PSB); primeiro secretário Marmuthe Cavalcanti (Republicanos); segundo secretário Marcos Henriques (PT); e terceiro secretário Durval Ferreira (PL).

A solenidade acontece no Plenário Senador Humberto Lucena, na sede do Legislativo Municipal, e pode ser acompanhada pela TV Câmara JP (canal aberto digital 6.2; canal 23 da TV a cabo); Rádio Câmara FM (88.7Mhz), Portal de Notícias e Mídias Digitais.