O gerente de Vigilância em Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, alertou nesta segunda-feira (3) sobre o aumento de casos de Covid-19 e outras doenças respiratórias na cidade. Em entrevista à Rádio Caturité FM, ele destacou que o período entre novembro e março historicamente registra maior circulação de vírus respiratórios, devido ao fluxo intenso de pessoas dentro e fora do município.

“Entre novembro e o começo de março é exatamente onde há o maior deslocamento de pessoas, de todos os estados do país. Tivemos um megaevento, que foi o Natal Iluminado, fantástico, superou as expectativas e tivemos uma circulação gigantesca de pessoas em Campina Grande. E aí depois disso vem o veraneio. João Pessoa hoje é destino mundial, e a Paraíba inteira está em João Pessoa no roteiro veraneiro. Então, a gente sabe que essa curva vai ter altos e baixos”, explicou Miguel Dantas.

Segundo ele, a cidade monitora de perto a circulação de vírus como o sincicial respiratório, o metapneumovírus, o H1N1 (influenza) e a subvariante da Ômicron, popularmente conhecida como “XEC”.

Apesar do crescimento de casos, ele reforçou que a curva atual de infecções está mais baixa em comparação com os anos anteriores da pandemia.

Dantas também fez um apelo à população para que busque a atualização do esquema vacinal, sobretudo os grupos prioritários.

“O público que a gente está pedindo muito que procure os serviços de saúde para atualizar seus calendários vacinais são as crianças de seis meses a quatro anos. Temos o maior programa de imunização gratuito do mundo. Então, temos expertise suficiente para dizer que a vacina é segura para essas faixas etárias”, afirmou.

A Secretaria de Saúde de Campina Grande reforça a importância da vacinação e da adoção de medidas preventivas, como higienização das mãos e uso de máscaras em locais de maior risco de contágio.