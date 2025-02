Veja a previsão do tempo para este domingo na Paraíba

No domingo, deverão persistir as condições de reduzida nebulosidade sobre todo o estado da Paraíba, em decorrêncdia da circulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera. Poderão ser registradas chuvas fracas e passageiras em pontos isolados da região litorânea. Nas regiões do Cariri, Sertão e Alto Sertão, probabilidade de chuvas rápidas e pontuais no período noturno.

* Aesa