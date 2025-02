Cartunista paraibano lança livro e celebra parcerias inéditas para educação

O cartunista Fred Ozanan, lança nesta Segunda-Feira, dia 3 de Fevereiro, em Cabaceiras o seu novo livro de cartuns temáticos, Rio de Lágrimas: Transposição – o drama que deu em água.

São 34 desenhos inspirados no tema água e fenômeno da seca que através do seu traço constrói imagens críticas, irônicas e até grotescas, ferramenta indispensável no humor que invariavelmente nos leva a reflexão, assunto que é hoje pauta nos quatro cantos do mundo.

O livro, décimo terceiro na carreira do cartunista, já em sua apresentação presta homenagem ao cartunista e ilustrador Jô Oliveira e ao poeta Manoel Monteiro (falecido em 2014), com textos deles no prefácio do livro que traz 34 cartuns inéditos, traços de Fred que nos remetem a uma espécie de “pre-linguagem”, interpretação de cenas imaginárias que aos nossos olhos, são reais e muito verdadeiras ao ponto de despertar o interesse da Academia de Letras de Campina Grande e da Unifacisa que utilizarão o conteúdo do livro como instrumento motivador da observação, da interpretação, da leitura e do texto.

O livro do cartunista Fred Ozanan motivou parceria da Prefeitura de Cabaceiras com as instituição, nascendo de forma natural pois o município, encravado no Cariri da Paraíba, é considerado o menor índice pluviométrico do Brasil, detentor uma educação pujante, berço de artistas, escritores e poetas e de uma geração de respira arte e cultura.

Para Thélio Farias, Presidente da Academia de Letras de Campina Grande, a motivação neste caso, aparece na valorização da arte como incentivo, surge como instrumento eficaz no desenvolvimento cognitivo dos jovens, enriquecimento do repertório cultural do aluno, estímulo a criatividade, a imaginação e valorização do meio em que vive.

A professora Karina Dias, considera o livro uma obra prima que promete encantar a todos e que vai ser usado nos projetos Desafio Unifacisa e Jogos Unifacisa, eventos motivadores, que usam as artes visuais como meio para se entender o conteúdo formal, permitindo acesso às diversas possibilidades de conteúdo, aumenta o interesse pela leitura, enriquece o repertório cultural, inspira educadores na busca de alternativas para o processo de ensino e aprendizagem, unindo diversão a prática pedagógica. O humor de Fred tem esse poder!

O cartunista Fred Ozanan ressalta, em primeiro lugar a importância do humor gráfico no direcionamento para a leitura, observação do mundo em que se vive, despertar da curiosidade ao preparar a comunidade para momentos de descoberta e interação, a partir de Cabaceiras que repassará para o mundo a interpretação do tema ‘água’ a partir da sua própria experiência da sua gente.