Veja a previsão do tempo para este sábado na Paraíba

Persistem as condições de diminuição da nebulosidade no setor leste do estado da Paraíba, onde deverão ocorrer chuvas rápidas e pontuais no decorrer do período, principalmente na faixa litorânea. Nas regiões do Cariri/Curimataú, Sertão e Alto Sertão, a previsão é de ocorrência de pancadas de chuvas localizadas entre a tarde e a noite.

* Aesa