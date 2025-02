Podcast: professor fala sobre a rede Umbu Nordeste

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Agra Medeiros, engenheiro agrônomo, trouxe novidades sobre o campo, a produção rural e os avanços na área agrícola.

Ele destacou a importância da interação entre a universidade, a sociedade e o setor de extensão rural, com projetos de pesquisa e extensão que beneficiam diretamente a comunidade.

O professor também falou sobre o curso de agronomia da UEPB, que substituiu o de agroecologia, e sobre os cursos técnicos em agropecuária e agroindústria, que estão com matrículas abertas até o final de fevereiro.

Além disso, abordou a rede Umbu Nordeste, que valoriza a cultura do umbu, especialmente o umbu gigante, uma variedade que tem gerado renda e oportunidades para agricultores.

O professor ressaltou a importância do processamento dos produtos pelos próprios agricultores, aumentando seus ganhos e reduzindo a dependência de atravessadores.

Ele também mencionou a safra forte deste ano e a popularização do umbu, que tem conquistado espaço no mercado.

Ouça o podcast completo