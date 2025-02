Nova mesa diretora do TJ da Paraíba será empossada na 2ª feira

A nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba para o biênio 2025/2026 tomará posse nesta segunda-feira (3). Os novos gestores do Poder Judiciário estadual serão os desembargadores Fred Coutinho (presidente), João Batista Barbosa (vice-presidente) e Leandro dos Santos (corregedor-geral de Justiça).

Na mesma ocasião, também serão empossados os desembargadores Joás de Brito Pereira Filho, como diretor da Escola Superior da Magistratura (Esma), e Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, no cargo de ouvidora do TJPB.

As solenidades terão início às 9h, com uma missa em ação de graças na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. A sessão solene de posse está marcada para as 16h, no Intermares Hall, em Cabedelo.

O desembargador Fred Coutinho assumirá como 53º presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Durante a cerimônia, será saudado em nome da Corte pelo desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

O promotor Rodrigo Marques da Nóbrega falará em nome do Ministério Público estadual, enquanto o advogado Walter Agra representará a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional Paraíba.

O atual presidente do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, fará a transmissão do cargo destacando as principais ações e obras da sua gestão durante o biênio 2023/2024.