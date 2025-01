Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba

Nesta sexta-feira, observa-se diminuição de nebulosidade com relação às últimas 24 horas, principalmente no setor leste da Paraíba. Entre o Litoral e o Agreste, ainda deverão ocorrer chuvas pontuais no decorrer do período. No setor oeste do Estado, nas regiões do Cariri/Curimataú, Alto Sertão e Sertão, a previsão é que ocorram pancadas de chuvas localizadas entre a tarde e a noite, devido ao calor e a umidade presente na atmosfera.

*Aesa