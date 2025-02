Resultado de seleção da Residência Médica de Campina Grande é divulgado

A Secretaria de Saúde de Campina Grande e a banca Idecan divulgaram nesta sexta-feira, 31, o resultado final do processo seletivo do programa de Residência Médica do município. No total, 280 candidatos estão entre os aprovados e/ou classificados. A lista pode ser consultada no link https://idecan.selecao.net.br/informacoes/73/.

Foram disponibilizadas 14 vagas para a especialidade de Medicina de Família e Comunidade, sendo 13 para ampla concorrência e 1 para Pessoa com Deficiência; 5 para Pediatria, com 4 vagas de ampla concorrência e 1 para PCD; 3 para Ginecologia e Obstetrícia e mais 3 para Neonatologia, todas para ampla concorrência. Para neonato, apenas uma candidata foi aprovada.

Os candidatos devem realizar as matrículas a partir da próxima segunda-feira, 3, na Coordenação da Residência Médica (Coreme), que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Jorn. Assis Chateaubriand, 1376 – Liberdade.

É necessário apresentar documento de identificação pessoal, CPF, certidão de quitação eleitoral, comprovante de regularização com o serviço militar (sexo masculino), Comprovante PIS/PASEP, diploma de curso de graduação, comprovante de endereço, dados bancários, comprovante de inscrição no Conselho Regional da categoria, cartão de vacinação e foto 3×4.

A assinatura dos contratos acontecerá entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Caso os candidatos não compareçam neste período, serão considerados desistentes. Entre os dias 11 e 13 poderão ser convocados os candidatos classificados para vagas remanescentes.

O valor da bolsa de estudo é R$ 4.160,09, conforme portaria ministerial e a carga horária é de, no máximo, 60 horas semanais.

Os aprovados vão atuar com médicos preceptores da Rede Municipal de Saúde e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em serviços como as Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas, Hospital da Criança e do Adolescente, Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) e Centro Materno Infantil de Atenção Integral à Saúde (CEMAIS).

O Programa de Residência Médica de Campina Grande completou 10 anos e já formou dezenas de profissionais na cidade. Neste ano, o Município iniciou também a Residência Multidisciplinar com enfermeiros, odontólogos e psicólogos para a atuação na área de Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde. O programa é desenvolvido em parceria com o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFCG.