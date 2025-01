Primeiro “Tarifa Zero” de 2025 acontece neste sábado

A Prefeitura de Campina Grande, através da STTP, realiza neste sábado, dia 1º de fevereiro, a primeira edição do Programa Tarifa Zero de 2025.

O programa oferece passagens gratuitas e ilimitadas para a população em todo o primeiro sábado de cada mês. Todas as linhas do transporte público do município podem ser utilizadas sem custos para a população.

O cidadão pode utilizar o transporte público gratuitamente para fazer a sua feira, visitar parentes e amigos, além de parques e shoppings da cidade ou ir até o Estádio Amigão ver a partida de futebol entre Campinense e Nacional de Patos, jogo válido pelo Campeonato Paraibano de 2025.

O programa foi instituído no final de 2023 e, desde então, já beneficiou milhares de pessoas, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Além disso, teve um impacto indireto nas equipes de futebol da cidade, incentivando torcedores a comparecer aos jogos realizados nos dias do Tarifa Zero.

Em 2024, o programa também proporcionou aos forrozeiros o acesso gratuito ao Parque do Povo, com o Tarifa Zero Junino, ampliando ainda mais seus benefícios para a comunidade.

Edição extra

Neste mês de janeiro a população foi atendida com um dia de Tarifa Zero. É que no dia 19 de janeiro, em virtude do Clássico dos Maiorais, foi concedida Tarifa Zero em todas as linhas do transporte público da cidade.

A medida atendeu torcedores de Campinense e Treze e cidadãos que não tinham o jogo como objetivo principal para aquela data.