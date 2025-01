BR-101 será interditada para execução de obras do novo viaduto do Bairro das Indústrias

A partir das 23h da próxima segunda-feira (3), o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), vai bloquear parcialmente a BR-101 nas proximidades do Bairro das Indústrias, em João Pessoa, sentido Recife (PE), para o serviço de montagem do escoramento.

De acordo com o gestor da obra, Francisco Romário, a ação vai durar duas madrugadas, de segunda para terça-feira e de terça para quarta-feira. “Durante o dia, o fluxo de trânsito segue normalmente”, explicou Romário, acrescentando que “os desvios acontecerão na faixa da esquerda, no retorno da BR-101 para João Pessoa, e na faixa do acostamento, utilizada para acessar o Bairro das Indústrias. As duas faixas principais da BR continuarão com fluxo constante.”

O viaduto, que promoverá melhorias substanciais na mobilidade urbana em João Pessoa, desafogando o trânsito em áreas importantes da capital, recebe um investimento superior a R$ 22 milhões, com recursos próprios, e tem uma extensão total de 700 metros, sendo que 270 metros correspondem a extensão do viaduto.

Para se ter uma ideia da importância da obra, quando for concluído, o viaduto vai eliminar o cruzamento de caminhões e outros veículos que saem do Bairro das Indústrias para a BR-101, sentido João Pessoa, ou ter acesso ao Bairro de Costa e Silva. Ou seja, os caminhões e demais veículos, ao invés de fazerem o contorno para a BR-101 sentido João Pessoa, vão atravessar a rodovia passando por cima do viaduto, o que vai desafogar o trânsito e diminuir o risco de acidentes naquela região do Distrito Industrial, deixando a BR-101 livre nos dois sentidos.

Além do serviço de montagem do escoramento, ainda estão em execução a concretagem de vigas 14 /18; concretagem de pré-lajes; montagem de armadura e forma de viga; montagem cordoalha. A obra está prevista para ser concluída neste primeiro semestre do ano.