Secretário detalha revitalização da Feira Central de Campina Grande: “Uma espera de décadas”

A tão aguardada revitalização da Feira Central de Campina Grande está cada vez mais próxima de sair do papel.

De acordo com o secretário de Obras do município, Joab Machado, o projeto está avançando e as licitações para as intervenções estruturais já serão retomadas no início de fevereiro.

“A feira realmente é uma espera de décadas. É uma ideia que o prefeito Bruno toma com muito afinco, com muita força. Inclusive, já reuniu os secretários agora no início do ano que estão relacionados ao projeto da feira para que a gente retome as licitações. As licitações agora estão sendo retomadas já no início de fevereiro, com todo o ajuste orçamentário do município”, explicou Joab Machado.

A primeira etapa do projeto envolve a construção dos armazéns da feira, um espaço amplo que será utilizado para a reorganização dos feirantes durante as obras. Segundo o secretário, a prefeitura adquiriu um conjunto de prédios nos últimos quatro anos, possibilitando a criação de um grande complexo com diversos níveis, contemplando comércio, alimentação e serviços públicos.

“Os armazéns da feira são um conjunto de prédios que a prefeitura desapropriou e fez sua aquisição nos últimos quatro anos para que a gente possa habilitar cerca de um espaço de um hectare, praticamente 100% do terreno. Nós vamos construir um grande complexo com diversos níveis, não só para o comércio, mas também em áreas de alimentação, áreas de serviço público e, claro, espaços para os comerciantes que utilizam a feira terem um local adequado para trabalhar e viver”, destacou.

O secretário ressaltou que a revitalização será realizada em fases para evitar prejuízos aos comerciantes.

“O planejamento de fazer em fases a feira não é como construir em fases. Agora o armazém, posteriormente o galpão propriamente dito da feira, depois as vias e, por fim, a parte da feira de peixe. Esse planejamento separado das fases de execução é justamente para que a gente consiga executar a obra sem parar a feira. O comerciante não tem como esperar três, quatro, cinco meses para uma obra ser finalizada e voltar a trabalhar, não existe isso”, enfatizou Joab Machado.

A execução do projeto contará com acompanhamento de consultores especializados e profissionais das áreas social e econômica, que irão dialogar diretamente com os feirantes.

“Nós temos já uma consultoria e profissionais tanto da parte social quanto da econômica, junto à Secretaria de Planejamento, para conversar com esses feirantes e fazer o planejamento junto com eles. Em algum momento, alguns vão precisar ser deslocados para esse novo prédio, para que a gente consiga fazer a revitalização das áreas que hoje eles ocupam”, explicou.

Além dos investimentos provenientes de recursos próprios do município, a revitalização contará com verbas do FOMPLATA e emendas parlamentares.

“A nossa previsão é iniciar essa obra ainda neste semestre, garantindo que o recurso esteja mantido e que a revitalização da feira se torne uma realidade o mais breve possível”, concluiu o secretário.

*Vídeo: ParaibaOnline