Prefeitura de Campina Grande entra na reta final das obras do Parque Evaldo Cruz

A Prefeitura de Campina Grande avança na terceira e última etapa das obras de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), projeto que integra o programa de requalificação urbana. O secretário de Obras, Joab Machado, destacou a relevância das melhorias já entregues e os impactos positivos na ocupação do espaço pela população.

“A Prefeitura está bem feliz com o resultado que essas entregas tiveram na sociedade e nos eventos que ali acontecem. Agora, chegamos à fase final, a cereja do bolo, que inclui a revitalização externa do Museu Assis Chateaubriand, mudanças na acessibilidade e ampliação do calçadão”, afirmou.

Entre as intervenções previstas, está a otimização da estrutura da Integração, a redução da área destinada ao antigo terminal, que hoje tem um uso reduzido, além da criação de um estacionamento para usuários do parque. A iluminação do museu também será modernizada para valorizar o espaço e sua integração com o entorno.

A previsão inicial é que a obra seja concluída até o final de março, mas o secretário ressaltou que possíveis ajustes podem ser necessários devido a fatores climáticos. “Nosso planejamento é entregar tudo pronto para o São João, garantindo um espaço ainda mais seguro e funcional para a população”, concluiu.

