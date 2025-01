MPPB pede suspensão de seleção para professores no Conde

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) solicitou à Justiça a suspensão do processo seletivo da Prefeitura de Conde para contratação de professores temporários.

Segundo a promotora Cassiana Mendes de Sá, há candidatos aprovados em concursos anteriores de 2016 e 2023 que ainda aguardam nomeação.

A Prefeitura argumentou que o processo foi aberto para garantir o início do ano letivo e que os candidatos aprovados foram convocados, mas muitos não compareceram com a documentação no prazo.

O MP também pede a anulação do edital.

*com informações do g1pb